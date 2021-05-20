صلاح عبدالله يتلقى لقاح كورونا أمام المتابعين

شارك الفنان صلاح عبدالله متابعيه أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق صلاح عبدلله للجمهور: "صلاح توكل على الفتاح وأخذ اللقاح وشكرا يا مصر".

يذكر أن صلاح عبدالله شارك فى مسلسل "خلى بالك من زيزي"، بطولة الفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومى فؤاد، تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

وحل الفنان صلاح عبدالله، ضيفا على الحلقة 26 من مسلسل "خلي بالك من زيزي"، حيث جسد دور "أنور أحمد الشرقاوي" خال "مراد" الذي يجسده الفنان محمد ممدوح.

وظهر صلاح عبدالله خلال الحلقة، بعد ذهاب "مراد" لحضور جلسة القضية المقامة بينهم في مدينة المنصورة، وذهب "مراد" لمقابلته بعد إصرار "زيزي" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل.

يناقش مسلسل "خلى بالك من زيزى"، قضية تعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانى من مشاكل زوجية وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها، وذلك خلال 30 حلقة فقط فى سياق درامى مشوق.

وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل "خلي بالك من زيزي" يعد عملًا كوميديًا بنكهة درامية، مشيرة إلى أن شخصية "زيزي" في المسلسل تبدو وكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلة الأولى، لكن سيتحول الأمر وتنفجر مفاجآت بشأن تلك الشخصية الغريبة.

وأضافت أمينة خليل، في تصريحات لها، إن شخصية زيزي لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أن ردود أفعالها تتفق مع ما تشعر به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ما أحستْ بالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت.

وأشارت أمينة خليل إلى أن "زيزي" ليست زوجة مفترية، ولا يجوز الحكم عليها من خلال موقف واحد أو من دون معرفة دوافعها، ونصحت المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم على الشخصية.