ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمطار القاهرة الدولي، برئاسة زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك، من ضبط محاولة تهريب جهاز طبى وكمية من الأدوات والمستلزمات الطبية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الإماراتية القادمة من دبى، اشتبه تامر عادل أحمد، رئيس قسم لجنة الخط الأخضر، فى راكب مصرى قادم من الإمارات أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وقام أحمد عاطف عبد الحميد، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بمناظرة جواز سفر الراكب والذي تبين أنه كثير السفر في فترات متقاربة، كما أنه حاول الخروج بحقائبه دون تفتيش رغم طلب وضعه على جهاز الفحص بالآشعة.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بواسطة كل من عمرو عبد المجيد غزال مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم، فتلاحظ وجود أشياء متماثلة وعالية الكثافة.

وبالعرض على رأفت وهيب عازر، مدير الجمرك، قرر تكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود جهاز طبى و335 قطعة وأداة طبية خاصة بتدبيس المعدة 140 كيس بهم خيوط جراحية بإجمالي 476 قطعة.

وقرر زكريا حسب الله، مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 51 لسنة 2020 للراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى الجمركي.