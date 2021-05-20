الخميس 20 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

وزير الأوقاف: الخطاب الإخوانى خطاب خيانة حتى فى أحرج لحظات الأمة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الخطاب الإخواني كان ولا زال وسيظل خطاب خيانة وغدر، وستظل هذه الجماعة الخائنة العميلة المأجورة شوكة في ظهر أمتها، أداة طيعة في أيدي أعدائنا.

وأضاف  وزير الأوقاف، في تصريحات له، أن الجماعة  عناصرها المجرمة حقدوا تجاه جميع الدول العربية التي وعت خطورتها ولا سيما مصرنا العزيزة التي استطاعت أن تبدد طموحات هذه الجماعة ومن كان ولا زال يستخدمها لزعزعة استقرار دولنا وتفتيتها و يعمل جاهدا على استخدامها في محاولات مستميتة لإفشال دولنا حتى إسقاطها أو إنهاكها بالإرهاب سواء أكان إرهابا مسلحا أم إرهابا فكريا.

وتابع جمعة: "مما يتطلب التنبه بشدة لمخططات هذه الجماعة ومن وراءها استخداما وتمويلا وتوجيها ، والتنبه كذلك لعناصرها المتسترة بعباءات مختلفة للنفاذ إلى ما تريد، والعمل على كشف هذه الخلايا التي تعمل ليل نهار على بث سمومها في المجتمع، من خلال نشر الشائعات، وقلب الحقائق تارة والكيانات والأبواق الإعلامية المأجورة تارة، واستعداء المنظمات الدولية تارة أخرى".

وأكد وزير الأوقاف أن هذه العناصر الضالة تم تربيتها وتكوينها على ذلك، مما يستدعي من كل وطني غيور على وطنه مخلص له التيقظ المستمر والمواجهة الحاسمة لكل مخاطر هذه الجماعة عسكريا وأمنيًا وفكريا وثقافيا وقانونيا، سائلين الله عز وجل أن يحفظنا جميعا ويحفظ أوطاننا من شر أهل الشر جميعا.

ومن ناحية أخرى، جددت وزارة الأوقاف، تحذيرها للأئمة والخطباء للالتزام بموضوع الخطبة والمددة المحددة لها.  

وقالت وزراة الأوقاف إنه في ظل حرص وزارة الأوقاف على بيوت الله، وبقائها مفتوحة، وحرصها الدقيق على تنفيذ توجيهات لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء بشأن الضوابط الإجرائية والاحترازية في مواجهة كورونا.

وأيضا حرصها على نشر خطاب وسطي مستنير،  يُراعِي جميع الأبعاد الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية وغيرها، تنبه وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام التام بالمدة المحددة بعشر دقائق للخطبتين وبموضوع خطبة الجمعة، وتحذر وبشدة من مخالفة الموضوع أو تجاوز الوقت، وتؤكد أنها ستتخذ إجراءات رادعة وفي غاية الحسم تجاه أي تجاوز في ذلك .

وزير الأوقاف الجماعة الإرهابية الإخوان الدكتورمحمد مختارجمعة العتاصر المجرمة

الأكثر قراءة

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

استمرار غلق المحال حتى نهاية مايو.. وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ

ساسي يعلن الحرب ضد الزمالك

محمد الباز يكتب: إلى مناضلى المظاهرات.. لا أراكم الله مكروهًا فى قضية لديكم

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

مقتل 15 مدنيا فى هجوم إرهاىي مسلح فى بوركينافاسو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

خالد عكاشة

الإنصاف المتأخر للسياسة المصرية

ماجد حبته

وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكي: العنف المتصاعد في غزة ليس حلًا

الرئيس الفلسطينى: التصعيد الإسرائيلى يتطلب البدء بحل سياسى قائم على قرارات الشرعية الدولية

مفاجآت حماس..كيف أثرت "الأخطاء الاستخباراتية" الإسرائيلية على المواجهة؟