صربيا تعتزم التبرع بـ100 ألف جرعة من لقاح كورونا لـ التشيك

تعتزم صربيا منح جمهورية التشيك 100 ألف جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا مجانا، ووصف رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس ذلك بأنه "هدية لا تصدق"، في منشور على تويتر.



ورحب بابيس بهذا النبأ بعد اجتماعه مع الرئيس الصربى الكسندر فوتشيتش، في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى براغ.



وقبل ذلك بيوم ، اعتذر الرئيس التشيكي ميلوس زيمان شخصيا لفوتشيتش عن ضربات جوية شنها حلف شمال الأطلسي (ناتو) على صربيا عام 1999.



وشن الناتو غارات جوية على ما كان يعرف آنذاك بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية للتعجيل بإنهاء الحرب في كوسوفو. ولا يزال تقييم هذه المهمة مثيرا للجدل حتى اليوم لأنه لم يحظ بتفويض من الأمم المتحدة.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن براغ مازالت تنتظر حوالى 80 ألف جرعة من لقاح كورونا كان من المقرر التبرع بها للبلاد فى بادرة تضامن من سلوفينيا والنمسا والمجر. ومن المتوقع الآن وصول الجرعات في نهاية يونيو.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.