ضبط 2 طن أسماك مملحة فى مصنع غير مرخص بالمنوفية

تمكنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية من ضبط 2 طن أسماك مملحة، في حملة مكبرة على مصنع غير مرخص للرنجة في مركز تلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من تحريز الأسماك استعدادًا لتحرير محضر والعرض على النيابة العامة.

وكلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وكيل الطب البيطري، بالاشتراك مع المحليات والتموين والجهات المعنية، بتشكيل لجان تفتيش على أماكن بيع المنتجات الغذائية واللحوم والأسماك المملحة للحفاظ على صحة المواطنين في المحافظة وضبط المخالفين.

وترأس شرف الليثى، رئيس مركز ومدينة تلا، والدكتور هاني شمس الدين، لجنة مداهمة حملة مكبرة مساء أمس الأربعاء، بمشاركة الطب البيطري والتموين والصحة ورخص المحلات بالمجلس، حيث تم ضبط 2 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع رنجة يدار بدون ترخيص بقرية طنوب.

وبالمعاينة وجدت اللجنة أن المصنع مقام على 300 متر داخل الأراضي الزراعية على الحدود المشتركة مع محافظة الغربية، باستخدام علامات تجارية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال الواقعة وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

وكانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى، حملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة وبيع المواد الغذائية بنطاق المدينة، أسفرت عن ضبط 28 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، والتحفظ على 21 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية، وإعدام 76 كجم لحوم مخلفات دواجن ومواد غذائية، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر صحية، وتحرير 9 محاضر إشغال طريق بجوار مزلقان السكة الحديد قبلى مدينة الباجور.

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بأنه تم تحرير محاضر جنح أمن دولة ضد المخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك لمخالفتهم القانون رقم 10، 53 لسنة 1966 وكذا القرار الوزارى رقم 517 لسنة 1989.