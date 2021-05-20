الخميس 20 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 2 طن أسماك مملحة فى مصنع غير مرخص بالمنوفية

ضبط اسماك مملحة
ضبط اسماك مملحة

تمكنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية من ضبط 2 طن أسماك مملحة، في حملة مكبرة على مصنع غير مرخص للرنجة في مركز تلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من تحريز الأسماك استعدادًا لتحرير محضر والعرض على النيابة العامة.

وكلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وكيل الطب البيطري، بالاشتراك مع المحليات والتموين والجهات المعنية، بتشكيل لجان تفتيش على أماكن بيع المنتجات الغذائية واللحوم والأسماك المملحة للحفاظ على صحة المواطنين في المحافظة وضبط المخالفين.

وترأس شرف الليثى، رئيس مركز ومدينة تلا، والدكتور هاني شمس الدين، لجنة مداهمة حملة مكبرة مساء أمس الأربعاء، بمشاركة الطب البيطري والتموين والصحة ورخص المحلات بالمجلس، حيث تم ضبط 2 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع رنجة يدار بدون ترخيص بقرية طنوب.

وبالمعاينة وجدت اللجنة أن المصنع مقام على 300 متر داخل الأراضي الزراعية على الحدود المشتركة مع محافظة الغربية، باستخدام علامات تجارية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال الواقعة وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

وكانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى، حملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة وبيع المواد الغذائية بنطاق المدينة، أسفرت عن ضبط 28 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، والتحفظ على 21 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية، وإعدام 76 كجم لحوم مخلفات دواجن ومواد غذائية، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر صحية، وتحرير 9 محاضر إشغال طريق بجوار مزلقان السكة الحديد قبلى مدينة الباجور. 

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بأنه تم تحرير محاضر جنح أمن دولة ضد المخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك لمخالفتهم القانون رقم 10، 53 لسنة 1966 وكذا القرار الوزارى رقم 517 لسنة 1989.

المنوفية حملة بدون ترخيص الصلاحية منتهية الصلاحية الطب البيطري غير مرخص

الأكثر قراءة

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

استمرار غلق المحال حتى نهاية مايو.. وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ

ساسي يعلن الحرب ضد الزمالك

محمد الباز يكتب: إلى مناضلى المظاهرات.. لا أراكم الله مكروهًا فى قضية لديكم

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

«زنزبار- سيرينجيتي».. سر صورة هنا الزاهد المثيرة للجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

خالد عكاشة

الإنصاف المتأخر للسياسة المصرية

ماجد حبته

وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكي: العنف المتصاعد في غزة ليس حلًا

الرئيس الفلسطينى: التصعيد الإسرائيلى يتطلب البدء بحل سياسى قائم على قرارات الشرعية الدولية

مفاجآت حماس..كيف أثرت "الأخطاء الاستخباراتية" الإسرائيلية على المواجهة؟