الزعيم عادل إمام.. الأب الحنين وصديق الأحفاد (صور)

الزعيم عادل إمام

«الأسرة بالنسبة لي أمر مقدس».. جملة قالها الفنان الزعيم عادل إمام خلال حواره مع مجلة "نواعم" في تأثر شديد بعلاقته بأسرته بالكامل فهو يعشق الأجواء الأسرية ويحرص عليها مع الأبناء، ويحافظ على وجبه الغذاء أن يتم تناولها مع بعضهما البعض في حالة ألا يكون مرتبط بموعد تصوير وقتها، وعندما وجد الأحفاظ بالطبع لهما النصيب الأكبر في حياة الزعيم فهم لهم بالنسبة له غلاوة وحدهم وغلاوة الأبناء.

الصداقة هي الأساس

اعتماد عادل إمام على الصداقة بينه وبين أولاده أمر أساسي فهو معتاد أن يتعامل مع ابنيه رامي ومحمد وابنته بهذه الطريقة وكذلك مع أحفاده فهو يحرص على وجود الأبناء والأحفاد معه وقت طويل داخل المنزل، ويستمتعون بالوقت سويًا.

دلوعة بابا

تعتبر سارة وهي الابنة الوحيدة للزعيم عادل إمام "دلوعة بابا" بالنسبة له فيطلق عليها “فراولة الأسرة “ وفي لقاء جمعهم من أرشيف التليفزيون المصري، قال الزعيم: "سارة لم ترهقني في مشوارها الدراسي بل وأطلق عليها فراولة لكونها خفيفة الظل، وبمجرد دخولها الجامعة وهي علاقتها بوالدها أصبحت وثيقة فأخذت تستشيره في كل شيء وتحرص على الحديث معه بل وتستمتع بذلك".

"أسعد واحد في الدنيا لما أعرف أنك بتحبي".. هكذا عبر الزعيم عن لحظة اعتراف ابنته له أنها تعجب بشخص فأكد أنها لا تخف بل تبوح له بكل الأسرار وسيكون أسعد أب لمجرد أنه يدرك حبها لشخص وأن مشاعرها بدأت تتحرك تجاه شخص يحافظ عليها ويصونها.

الآكلة المفضلة لدى الزعيم

يعشق الزعيم عادل إمام "الملوخية" هذا ما أكدته ابنته سارة خلال اللقاء كما أنه من محبي الحلويات والشاي.

والدته وقصة دخوله السينما

يذكر أن الزعيم موقف جمعه بوالدته وهما في الطريق للعودة للمنزل من مشوار سويًا وأراد أن يدخل للسينما، حيث يجده مكان يشع منه البهجة والسرور على كل من يخرج، وصمم الابن مع رفض الأم وإذا بها ترفع الحذاء وتضربه وهذا أيضًا ما فعله والده حينما عاود للمنزل.

تجمعه علاقة وثيقة بينه وبين والدته فهي على رأس النساء المشاركات في رحلة الزعيم ودائمًأ ما تردد له دعوة " ربنا يحبب فيك خلقه" وكان رحيلها بالنسبة له أمر مفجع ولكن لم يبك ولم يكشف عن وجهها حينما علم بالوفاة بل ظل يواسي والده.

ويحكي عادل إمام أنه بعد شهر من وفاتها كان يقود سيارته وفجأة توقف وأخذ يبكي بحرقة عليها وعلم أنه فقد أعز الأشخاص وأكثر شخص يحبه في الحياة.

قصة العسكري الأبيض في حياته

حياة الزعيم بها العديد من الأحداث ما بين الشقاء والراحة وكانت ترافقة تلك الرحلة الطويلة زوجته هالة الشلقاني خريجة كلية الحقوق فهي من الطبقة الارستقراطية، أحبته وتفرغت لبيتها وزوجها وكانت صارمة في تربية الأولاد لذا تم إطلاق عليها "العسكري الأبيض"، في البداية كان الزواج دون علم أهل الزوجة حيث كانوا يرفضون عمله لكنها صممت وتزوجته ولا ينسي لها عادل هذا الأمر، وعاشا معًأ حياة سعيدة مليئة بالتقلبات والنجاحات.

ابن الوز عوام

اتخذ رامي ومحمد إمام مسيرة والدهما، ورامي تخصص في الإخراج وبدء مسيرته بإخراج فيلم طيور الظلام للزعيم، ومن ثم أفلام مثل "غبي منه فيه" لهاني رمزي و"بوحة" لمحمد سعد ومن المسلسلات "فرقة ناجي عطا الله" و"عايزة أتجوز" و"العراف".

أما محمد عادل إمام تم اكتشاف موهبته منذ الصغر وشجعه والده على الاستمرار وأحب مهنته وانطلق من فيلم "كراكون في الشارع" وبعدها ظهر في مسلسل "كناريا وشركاه" و"فرقة ناجي عطا الله" وتوالت الأعمال بعد ذلك.

عادل امام

عادل امام