الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

معدل التضخم السنوى فى كندا يصل إلى أعلى مستوى منذ عقد كامل

معدل التضخم فى كندا
معدل التضخم فى كندا

ارتفع المعدل السنوي لتضخم الأسعار في كندا وبلغ 3.4% في أبريل، بعد أن بلغ 2.2% في مارس الماضي، وفقًا لما أفادت به هيئة الإحصاء الكندية.

وارتفع معدل تضخم الأسعار السنوي وبلغ أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، بعد أن تراجعت الأسعار العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت الأسعار في أبريل بأسرع معدل سنوي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث سجلت أسعار البنزين ارتفاعًا قياسيًا على أساس سنوي واستمر التضخم في الانتعاش من الانخفاض في بداية الجائحة.

وسجلت الزيادة في أبريل أعلى مستوى جديد في حقبة الوباء للمرة الثالثة خلال عدة أشهر وكانت أعلى قراءة منذ مايو 2011، عندما سجل مؤشر أسعار المستهلك مكاسب سنوية بنسبة 3.7%.

وارتفعت أسعار البنزين في أبريل بنسبة 62.5% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة سنوية على الإطلاق، حيث انتعشت الأسعار في المضخات من أدنى مستوى لها في 11 عاما في أبريل 2020.

وبإزالة أسعار البنزين، قالت هيئة الإحصاء الكندية إن التضخم السنوي لشهر أبريل كان سيبلغ 1.9%.

تضخم الأسعار في كندا كندا كورونا التضخم كوفيد

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