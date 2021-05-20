وزير الخارجية الألماني يزور القدس ورام الله لمناقشة إنهاء العنف

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن زيارة القدس ورام الله لمناقشة إنهاء العنف في فلسطين، وذلك وفقا لفضائية "أكسترا نيوز".

وقال ماس في برلين: "خطتي هي أن أتوجه إلى إسرائيل مساء اليوم، وأجري محادثات في القدس ورام الله".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا غارات العدوان الإسرائيلي إلى 227 شهيدا، من بينهم 64 طفلا و38 امرأة و17 مسنا و1620 جريحا منذ بدء هجمات قوات الاحتلال على القطاع.

وقُتل 6 فلسطينيين على الأقل، اليوم الأربعاء، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي.

وأطلقت مدفعية القوات الإسرائيلية عددًا من القذائف الدخانية والفسفور فوق منازل المواطنين في منطقة بئر النعجة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع هجماته على أهداف إلى الجنوب وسط استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع، وقال إنه قصف أهدافا حول بلدتي خان يونس ورفح، حيث شاركت 52 طائرة في قصف 40 هدفا تحت الأرض على مدى 25 دقيقة.

كما أوضح أنه حاول تصفية قائد كتائب القسام محمد ضيف مرتين منذ بداية القتال في غزة لكنه تمكن من النجاة، وأضاف المتحدث باسمه الجيش أن قواته عملت على اغتيال ما لا يقل عن سبعة من كبار مسئولي حماس، أصيب بعضهم بجروح.

وأكد أن طائرات حربية أغارت على منازل لقيادات في حماس، من بينهم منزل رئيس الاستخبارات العسكرية بالحركة أسامة طبش في خان يونس.

فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية أن غارات إسرائيلية دمرت صباحًا منزل القيادي بحماس عطالله أبوالسبح وسط رفح.

وقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن ما يحدث من تصعيد إسرائيلي متكرر على الشعب الفلسطيني، يتطلب البدء بحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية تقوم به اللجنة الرباعية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي للسلام، وذلك لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.