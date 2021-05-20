رامى الناظر: نتواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الساعة لتقديم المساعدات

أكد مدير الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر، وجود تواصل مستمر على مدار الساعة مع فريق الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم كل المساعدات الطبية ومواد الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال "الناظر" ـ في مداخلة هاتفية مع قناة "دي.إم.سي" الفضائية لبرنامج مساء "دي.إم.سي" مع الإعلامي رامي رضوان - إنه "منذ بدء الأحداث والهلال الأحمر المصري على تواصل مستمر مع نظيره الفلسطيني، وخلال 48 ساعة من الأحداث تم إرسال أول قافلة للمساعدات الانسانية، وجرى استلامها من جانب الهلال الأحمر الفلسطيني، والتنويه عنها، وكانت تحتوي عن مستلزمات ومستهلكات طبية، بالإضافة إلى اسطوانات أوكسجين ومواد طبية مطلوبة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وسد كافة الاحتياجات للاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكشف عن تجهيز مجموعة أخرى من المساعدات يجرى تحضيرها - الآن - وسيتم إرسالها خلال 24 ساعة إلى قطاع غزة من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني وتبلغ (15 طنا) من المساعدات والمستهلكات الطبية والأدوية للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف أن فريق الهلال الأحمر المصري متواجد على مدار الساعة عند معبر رفح البري، لاستقبال المصابين والمرضي الفلسطينيين ومعالجتهم وعمل تقييم للحالات والأسر المتواجدة هناك.

وأثنى "الناظر" على دور مصر الواضح من القضية الفلسطينية ومساندتها قيادة وحكومة وشعبا، وأيضا من خلال حملة التبرعات المالية والعينية من كبار رجال الأعمال، معتبرا أن ذلك ليس بجديد على مصر.

وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى بل الرابعة التى يقوم بها الهلال الأحمر المصري بتقديم المساعدات لنظيره الفلسطيني بقطاع غزة، لافتا إلى أنه كل يوم يجرى إرسال تحديث للوضع والاحتياجات المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تتغير يوميا منذ بدء الأحداث هناك، ويقوم الهلال الأحمر المصري بإرسال المساعدات المطلوبة لهم.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري هو حلقة الوصل بين جميع "الهلالات" على مستوى العالم لتقديم المساعدات؛ نظرا لدوره التاريخي وموقع مصر الجغرافي ودورها الريادي في ادارة الأحداث في المنطقة.