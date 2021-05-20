الصحة الكندية: يمكن تخزين لقاح فايزر فى درجة حرارة الثلاجة

سمحت وزارة الصحة الكندية بتخزين لقاح فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا في درجة حرارة الثلاجة العادية، والتي تتراوح ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية، لمدة تصل إلى شهر خلال فترة الاستخدام.



وتقول كندا إن التغيير سيسمح بمزيد من المرونة في توزيع اللقاحات، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج للأنباء، حيث وجدت وزارة الصحة الكندية أن اللقاح غير المخفف يظل ثابتًا عند درجات حرارة الثلاجة القياسية لمدة 31 يومًا.

وأعطت السلطات الصحية في كندا 19 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستحد حتى الآن، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ365208 جرعات في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.



وبدأت عملية التطعيم في كندا منذ حوالي 21 أسبوعًا في البلاد.