بعد استقالة اللجنة المؤقتة.. من هو حسين لبيب رئيس الزمالك المحتمل؟

أعلنت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، عن التقدم بالاستقالة الرسمية إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وجاء قرار اللجنة المؤقتة بعد اجتماع عاجل، عقدته اليوم الأربعاء، ليتم التقدم باستقالة رسمية لرفع الحرج عن الوزير، وذلك بعد أن علم أعضاء اللجنة عن قيام وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة جديدة لرئاسة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب نجم فريق كرة اليد الأسبق بالزمالك، خلال الفترة المقبلة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بالنادي.. (التفاصيل)