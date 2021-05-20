مجلس الأمن: حملات التلقيح ضد كورونا بأفريقيا «غير كافية»

شدد مجلس الأمن الدولي، في بيان تم تبنّيه بالإجماع، على ضرورة زيادة المساعدات لأفريقيا لتعزيز تصديها لجائحة كوفيد-19، خصوصا على صعيد اللقاحات، معتبرا أن حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في القارة غير كافية.

وجاء في البيان الذي تم تنبيه خلال جلسة وزارية حول السلم والأمن في أفريقيا عُقدت عبر الفيديو بدعوة من الصين أن "مجلس الأمن يعتبر أن تلقي إفريقيا 2 بالمئة فقط من مجمل اللقاحات التي تم توزيعها على مستوى العالم، مثير للقلق".

وتابع البيان "يجب إتاحة التشخيص والعلاجات والأدوية واللقاحات النوعية والآمنة والفاعلة بشكل عادل للجميع ولا سيما الأكثر ضعفا وبتكلفة معقولة من أجل مكافحة كوفيد-19".

وأوضح النص أن مجلس الأمن "يدعو الدول المتقدمة والجهات ذات المقدرة إلى تسريع منح الجرعات اللقاحية الآمنة والفاعلة للبلدان الإفريقية التي تحتاج إليها".

إلا أن البيان شدد أيضا على "ضرورة تعزيز الدعم للبلدان الأفريقية، خصوصا تلك التي تشهد نزاعات، وكذلك للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، لتمكين هذه البلدان من التعافي من الجائحة ومن إعادة البناء بشكل أفضل، بما يتيح إيجاد ظروف أكثر عدلا وأكثر مساواة وأكثر إنصافا وأكثر شمولا".

والأسبوع الماضي أعرب مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، التابع للاتحاد الإفريقي، عن أمله بحصول انفراج على صعيد تسليم الجرعات اللقاحية المضادة لكوفيد-19 في القارة في مطلع الربع الثالث من العام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.