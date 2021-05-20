الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة العالمية»: نسب التحصينات ستحدد الوجهات الأكثر جذبا للسائحين

السياحة
السياحة

كشف سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية، أن جلسات مناقشات سوق السفر العربي الذى أقيم في مدينة دبى بمشاركة فعلية لـ62 دولة على مستوى العالم، دارت حول كيفية عمل القطاع السياحي بعد جائحة كورونا، لافتا إلى أن كافة الدول المشاركة كانت تتنافس للإعلان عن نسبة التحصينات التى قامت بها للسكان المحليين من تلقيهم للمصل المضاد للفيروس.

وأضاف "البطوطى"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نسب التحصينات التى قامت بها كل دولة ستكون مؤشر تعافى الحركة السياحية لديها، فكلما كانت نسبة التحصينات عالية ستزيد الفرص من استقبال حركة سياحية أكبر، وخاصة في ظل التنافس بين الدول السياحية لاستقطاب أكبر عدد من السائحين، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط ستكون أكثر جذبا للحركة السياحية، وخاصة أن هناك طلبًا مرتفعًا لديها ولكن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدول تحيل دون ذلك.

وأشار البطوطى إلى أنه يجب على الدولة المصرية الإسراع فى توفير قاعدة المواطنيين الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس، وخاصة أن هناك تسليط الأضواء على النسب التى تقوم بها الحكومات لتحصين الشعوب لديها، وذلك لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها، حيث هناك تعطش من قبل السائحين على زيارة المقاصد السياحية المصرية المتنوعة، موضحا أن موسم الصيف الحالي بالنسبة للسياحة المصرية لن يكون بداية التعافى للحركة، بل ستكون البداية الحقيقية مع الموسم الشتوي مع بداية شهر أكتوبر المقبل، بإحراز مصر التقدم في رفع نسب التطعيمات بين صفوف المواطنيين.

يشار إلى أن معرض سوق السفر العربي 2021 atm أقيم بمركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة".

الإمارات مصر سياحة التطعيم ضد كوفيد-19 فيروس كورونا

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