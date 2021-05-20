«التموين» تعلن تفعيل 8 خدمات جديدة للمواطنين عبر موقع «دعم مصر»

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اجتماعا عقد بمقر وزارة التموين بين وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباج، والدكتور علي المصيلحي، بحضور فوزي عفيفي مدير عام البطاقات التموينية، واللواء عمرو مدكور مدير نظم المعلومات بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم مناقشة رفع الحد الأدنى لمستحقي الدعم التمويني لنحو 2400جنيه، والاشتراطات الجديدة.

وانتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من تفعيل حزمة خدمات جديدة للمواطنين عبر موقع "دعم مصر" أو من خلال بوابة مصر أو مكاتب التموين المطورة، أهمها إضافة المواليد الجدد للفئات الأكثر احتياجا وفقا لعدد من الضوابط والاشتراطات اللازمة، وذات الدخل المنخفض، وهو الأمر الذي يمثل أهمية قصوى لدى كافة الشرائح المجتمعية في ظل اعتماد العديد من المواطنين على توفير احتياجاتهم السلعية عبر المنتجات التموينية .

ووضعت الوزارة عددا الاشتراطات التي حددتها احول إضافة المواليد الجدد للأسر الأولى بالرعاية ببطاقات التموين في نقاط محددة كما يلي:

1-إضافة المواليد الجديدة للفئات الأولى بالرعاية، وهم لمن لا يزيد دخله الشهري عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه حاليا.

2-إضافة المواليد الجديدة لمن يبلغ عمره عامين فأكثر، وللفئات ذات الدخل المنخفض والأولى بالرعاية.

3-إضافة المواليد تكون بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة، منهم زوج وزوجة، وعدد 2 من الأبناء.

4-الأسرة المسجل لها 3 أفراد على البطاقة سيحق لها إضافة أحد أبنائها شريطة أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

5-نفس الأمر لو البطاقة مسجل لديها فردين يحق لها أن تضيف عدد 2 من الأبناء.

6-يتم تفعيل إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهي غير المقيدة على أي بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة.

7-مع بداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى فى إضافة المواليد الجديدة.

8-استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه، أو المعاشات حتى 1500 جنيه.