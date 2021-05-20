جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهرب من الضرائب والرسوم بـ100 ألف جنيه

احبطت جمارك بورسعيد محاولة تهرب من الضرائب والرسوم بـ100 ألف جنيه الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنافذ الجمركية، برئاسة علاء السيد مدير عام المنافذ، من ضبط محاولة تلاعب للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك 207 لسنة 2020.



وبناء على معلومات سرية واردة للإدارة بمحاولة شركة استيراد وتصدير التلاعب في الأصناف الواردة ضمن مشمول الحاوية رقم DFCU6929562 القادمة من الصين، والصنف طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن مستلزمات أطفال، تم تشكيل لجنة من السيد حسن مدير إدارة المنافذ وكمال منسي مدير المنفذ ومحمد سرحان إجراءات وجمال حسني مأمور الحركة وعلاء عطيه مدير حركة والسيد سلامة مدير التعريفة، حيث تبين وجود أصناف غير مدرجة (مناديل مبللة ومستلزمات أخرى)، وتلاعب وتداخل في المقادير بداخل طرود الحاوية.



وبلغت القيمة الجمركية للأصناف المخالفة 248854 جنيهًا، بينما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة 1019461 جنيهًا، وتم سداد الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة بالقسائم أرقام 496713 و00427406.



وقرر محمد حنفي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وبلغت القيمة الجمركية للأصناف المخالفة 248854 جنيهًا، بينما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة 1019461 جنيهًا، وتم سداد الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة بالقسائم أرقام 496713 و00427406.



وقرر محمد حنفي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.