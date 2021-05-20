الخميس 20 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهرب من الضرائب والرسوم بـ100 ألف جنيه

جمارك بورسعيد
جمارك بورسعيد

احبطت جمارك بورسعيد محاولة تهرب من الضرائب والرسوم بـ100 ألف جنيه الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنافذ الجمركية، برئاسة علاء السيد مدير عام المنافذ، من ضبط محاولة تلاعب للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك 207 لسنة 2020. 


وبناء على معلومات سرية واردة للإدارة بمحاولة شركة استيراد وتصدير التلاعب في الأصناف الواردة ضمن مشمول الحاوية رقم DFCU6929562 القادمة من الصين، والصنف طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن مستلزمات أطفال، تم تشكيل لجنة من السيد حسن مدير إدارة المنافذ وكمال منسي مدير المنفذ ومحمد سرحان إجراءات وجمال حسني مأمور الحركة وعلاء عطيه مدير حركة والسيد سلامة مدير التعريفة، حيث تبين وجود أصناف غير مدرجة (مناديل مبللة ومستلزمات أخرى)، وتلاعب وتداخل في المقادير بداخل طرود الحاوية. 


وبلغت القيمة الجمركية للأصناف المخالفة 248854 جنيهًا، بينما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة 1019461 جنيهًا، وتم سداد الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة بالقسائم أرقام 496713 و00427406.


وقرر محمد حنفي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وبلغت القيمة الجمركية للأصناف المخالفة 248854 جنيهًا، بينما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة 1019461 جنيهًا، وتم سداد الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة بالقسائم أرقام 496713 و00427406.


وقرر محمد حنفي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

إحباط جمارك المركزية بورسعيد محاولة

الأكثر قراءة

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

استمرار غلق المحال حتى نهاية مايو.. وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ

ساسي يعلن الحرب ضد الزمالك

محمد الباز يكتب: إلى مناضلى المظاهرات.. لا أراكم الله مكروهًا فى قضية لديكم

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

«زنزبار- سيرينجيتي».. سر صورة هنا الزاهد المثيرة للجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

خالد عكاشة

الإنصاف المتأخر للسياسة المصرية

ماجد حبته

وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكي: العنف المتصاعد في غزة ليس حلًا

الرئيس الفلسطينى: التصعيد الإسرائيلى يتطلب البدء بحل سياسى قائم على قرارات الشرعية الدولية

مفاجآت حماس..كيف أثرت "الأخطاء الاستخباراتية" الإسرائيلية على المواجهة؟