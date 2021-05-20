كانت تُطهر ملابسها بالكحول... مصرع خمسينية حرقًا ببورسعيد

لقيت سيدة تدعي علياء سالم محمود، 52 عامًا، وتقيم فى 57 شارع 23 يوليو ورياض بنطاق حي العرب ببورسعيد، اليوم الأربعاء، مصرعها نتيجة حروق من الدرجة الأولى بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أن السيدة كانت تقوم بتنظيف ملابسها وأيديها بالكحول للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فأمسكت بها النيران، وتم حجزها بمستشفى السلام وخضعت للعلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة باصابتها.

وتلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالواقعة، وتم تحرير المحضر، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي شأن آخر، لقت ربة منزل تدعى أمل السيد السيد، وتبلغ من العمر 30 عامًا، مصرعها، أمس الأربعاء، وذلك إثر حريق نشب في العقار رقم 21 بمنطقة أرض الجبل، نطاق حي الزهور.

وأكد مصدر أمنى لـ"الدستور"، أن التحقيقات الأولية ومحضر نقطة الشرطة الكائنة بمستشفى السلام الدولي تضمنت نشوب الحريق أثناء قيام ربة المنزل بتنظيف البوتجاز، فأمسكت بها النيران وأحدثت بها إصابات بالغة.

وخضعت المتوفية للعلاج في قسم الحروق بمستشفى السلام الدولي، إلا أن الحريق كان في كافة أنحاء الجسد من الدرجة الأولى، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وتلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى الزهور المركزي، وإبلاغ النيابة العامة للتصريح بالدفن واستكمال التحقيقات.