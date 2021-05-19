«العالمي للصوفية» يحتفي بليلة أهل البيت رقم 153.. الجمعة

أعلن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، والطريقة العزمية عن الاحتفال بليلة أهل البيت رقم ١٥٣ يوم الجمعة القادمة الموافق ٢١مايو بمقر الطريقة العزمية بالسيدة زينب، وبمشاركة عدد من مريدي وأتباع الطرق الصوفية، وبحضور رئيس وقيادات الاتحاد العالمي للصوفية.

وستنظم ليلة أهل البيت رقم ١٥٣ هذه المرة تحت عنوان: (موقف الإمام الصّادق عليه السّلام من قيام المُلك العبّاسيّ) ويناقش الدكتور عبدالحليم العزمي المتحدث الرسمي للطريقة العزمية والداعية الصوفي ا الأول بها الدور المحوري الذي يجب على الصوفية في الوقت الحالي في ظل الأزمات التي تضرب العالم الإسلامي.

وقال الدكتور عبدالحليم العزمي الأمين العام للاتحاد الصوفي العالمي، إنه على مر السنين يكيد المارقين والمنافقين والأعداء الشر لمصر ليل ونهار وما هم بتدبير الشرور بنائمين ولكن نحن في زمن الختم النوراني المبين، ولا يموت قلب مصر إلى يوم الدين وستؤيد مصر ببركة أهل البيت المطهرين وبدعاؤهم للكنانة بالجبر والنصر المبين، فمصر فيها السر الذى يغيب عن بصائر المتردين وفيها سماحة الإمام القائم للحقائق والأنوار الكلية الأكملية لسيد المرسلين الإمام محمد ماضي أبو العزائم الذى لم يتوانى لحظة على تأييد الحق وزرع بذور المحبة والألفة التي ستمتد إلى أن تشمل العالمين.

وتابع "العزمي" قائلا: نقول للجميع لا تخافوا ولا تحزنوا على مصر فهي أرض الطهارة والسر المكنون المحفوظة بحفظ رب العالمين وهى البلد الأمين الذى أقسم به المولى العظيم، وكل ما هو آتى سوف يكون فيه النصر والتثبيت وبلوغ مصر العظمى التي ستكون ملجأ آمن وحصن حصين للعالمين، والأحداث تتري وما نجد إلى برهان قوى متين وقوى خفية ربانية تثبت كل ما نقول بالقدرة الإلهية التي ستمحق كل من ينوى أن يمس مصر الكنانة بسوء أو كل غاصب أو سالب سوف يمحق بنكبة وستبقى مصر شوكتها قوية برجالها المكرمين الذين يسعون في الأرض إلى الألفة ومحو كل غين وبين وقلوبهم إيمانية كزبر الحديد لأنهم يعلمون أن النصر والتقدم والرخاء آتى لا محالة بوعد من الحكيم العليم وأن الأرض لا يرثها إلا عباد الله الصالحين.