النقل تشارك المواطنين صور انتهاء أعمال محور قوص على النيل

شاركت وزارة النقل المواطنين مجموعة من صور محور قوص العلوي على النيل، وأوضحت أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية منذ عام 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة ما كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كيلومتر لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية تم الإنتهاء من أعمال محور قوص العلوي على النيل.



وأضافت وزارة النقل أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر والتخطيط لإنشاء 14 محور بالصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه منذ عام 2014 تم الإنتهاء من تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا، وأصبح المحور جاهزًا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة في إطار افتتاح 4 محاور هي: (عدلي منصور ببني سويف، وسمالوط بالمنيا، وقوص بقنا، وكلابشة بأسوان).

ومحور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.3 مليار جنيه يربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة – أسوان) الصحراوي الغربي عابرًا نهرالنيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص محافظة قنا بطول 19 كم ويشمل على 27 عمل صنـاعي تساهم في حل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.

والمحور سيساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحرواي الغربي، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وكذلك للحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.