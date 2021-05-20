شروط استحقاق العلاوة التشجيعية ومعايير المفاضلة (فيديوجراف)

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عبر موقعه الرسمى "فيديوجراف" يوضح شروط العلاوة التشجيعية ونسبتها، ومعايير المفاضلة عند التزاحم فى منحها، ضمن السلسلة التوعوية بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



ما هى نسبة العلاوة التشجيعية؟

ووفقًا للمادة 124 من قانون الخدمة المدنية، أجاز المشرع للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، حيث تعد إدارة الموارد البشرية بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة بيانًا سنويًا بالموظفين الذين يجوز منحهم العلاوة التشجيعية ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون وفى الحدود المبينة به.



شروط استحقاقها

ويلزم لصرف العلاوة التشجيعية توافر عدة شروط، وتتمثل فى حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة سنوات، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تمنح العلاوة لواحد منهم.

أما فى حالة التزاحم عند منح العلاوة التشجيعية، أوضح جهاز التنظيم والإدارة، أنه فى هذه الحالة يستحق العلاوة الموظف الأعلى فى مرتبة الحصول على تقويم الأداء فى السنتين الأخيرتين، فالأعلى فى مجموع الدرجات، فالأقدم فى ذات المستوى الوظيفى.

وفى سياق متصل، كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، قد أجازت منح العلاوة التشجيعية للموظفين المنتدبين ندبا كليا حال استيفائهم الشروط والضوابط المقررة لمنحها، حيث إن كل من يصدق عليه وصف الموظف بشغله إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة بإحدى الطرق المقررة قانونا، وهي التعيين أو الترقية أوالنقل أوالندب أوالإعارة، يحق له التزاحم مع أقرانه من شاغلي الوظائف في ذات المستوى الوظيفي بالمجموعة النوعية الواحدة للحصول على العلاوة التشجيعية، حال استيفاء الشروط والضوابط اللازمة.