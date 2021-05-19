«أمن القاهرة» يغلق بعض المطاعم والكافيهات بمدينة نصر

شن رجال أمن القاهرة بقيادة اللواء اشرف الجندي مدير الأمن، حملات لتفقد الشوارع والميادين للتأكد من التزام المحلات بالإغلاق في التاسعة مساء، ما أسفرت عن إغلاق بعض المطاعم والكافيهات بمدينة نصر، وتحرير محاضر ضدهم؛ لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء بالغلق في الميعاد المحدد.

وقال مصدر أمني إنه يتم مصادرة جميع المعدات والشيش من داخل الكافيهات والمطاعم المخالفة لإجبارهم على تنفيذ قرارات الحكومة حفاظا على حياة المواطنين من تفشي فيروس كورونا.

قرار مجلس الوزراء بغلق المنشآت في تمام التاسعة

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بغلق المنشآت التجارية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتباراً من الخميس 6 مايو 2021 وحتى نهاية الشهر الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.