3 عقوبات تنتظر التجار المتلاعبين خلال موسم توريد الأقماح

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المتلاعبين من التجار، خلال موسم التوريد والتسويق للأقماح الحالي، من عدد من المخالفات مثل خلط الأقماح المحلية بالأقماح القديمة من العام الماضي؛ للاستفادة بفارق الأسعار بواقع زيادة في الإردب 15 جنيهًا و25 جنيهًا، كذلك خلط الأقماح المحلية بالأقماح المستوردة للاستفادة أيضا بفارق السعرين بهدف جني أرباح غير شرعية ومخالفة للقرارات الوزارية.

ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية 3 عقوبات في حال ارتكاب المخالفتين شملت أبرزها إلغاء هذا التاجر أو المنتج أو المزارع من سجل الموردين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والعقوبة الثانية وهي المصادرة لحجم الكميات الموردة من الأقماح.

كما جاءت العقوبة الثالثة بتحرير محاضر ضد المتلاعبين من التجار الذين يقومون بالخلط والغش التجاري في الأقماح.

وأكد ت الوزارة أن مواقع استلام الأقماح المحلية تسلمت حتى الآن قرابة 2 مليون طن قمح محلى و700 ألف طن.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وير التموين والتجارة الدالية، أنه من المتوقع استلام هذا العام 3.4 مليون طن قمح بعد زيادة الطاقة التخزينية له من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن في الست سنوات الأخيرة، بعد تبنى الرئيسعبد الفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع.

وأشار الدكتور على المصيلحي إلى أن الوزارة كانت قد خصصت 450 موقعًا لاستلام الأقماح المحلية تتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، وأضاف أن الدولة قد خصصت أكثر من 16 مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للأقماح المحلية.

من جانبه، أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، أن عمليات التسليم تتم في المواقع المخصصة لذلك، وسط إجراءات احترازية كبيرة تشمل ارتداء ماسكات الوجه، وكذلك عمليات التعقيم الدائمة للسيارات التي تدخل تلك المواقع للحفاظ على الموردين ولجان التسليم من فيرس كورونا، وأكد باسيلي أن العمل في مواقع التسليم سيكون ثالث أيام العيد من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً.