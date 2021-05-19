الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

خبير في الشؤون الإفريقية يثمن دور الرئيس السيسي في إعادة إعمار غزة

جريدة الدستور

ثمن الدكتور أحمد عبد الدايم، رئيس قسم التاريخ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، الخبير في الشؤون الإفريقية، جهود مصر في مساندة ودعم القضية الفلسطينية من خلال إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتبرع بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وقال عبدالدايم، لـ"الدستور"، إن حزمة المساعدات التي قدمتها القاهرة للأشقاء في فلسطين سواء غذائية أو طبية ستساعد في تضميد جراح الأشقاء في الوقت الراهن، خاصة بعد الاعتداءات الغاشمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

أضاف أن هناك أكثر من مائة ناقلة مصرية تحركت، الأربعاء، نحو قطاع غزة، على أن تواصل مصر تسيير أسطول الدعم تباعًا خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيدًا بدور الإدارة المصرية في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين خلال أزمتهم مع الكيان الغاصب، لافتًا إلى أن مصر
فتحت حسابًا حمل رقم ٠٣٧٠٣٧ بصندوق تحيا مصر؛ لدعم تبرعات إعمار غزة، فضلاً عن الدعم السياسي والوساطة المصرية، من أجل وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة في الأراضي الفلسطينية. 

أشاد الخبير في الشؤون الأفريقية بالتحرك الشعبي الذي وقف ويقف صفًا واحدًا متضامنًا مع الفلسطينين، بالدعم والدعاء والمؤازرة، مؤكدًا أن الشعب المصري أعلنه تضامنه ونصرته للقضية على مدار سنوات، موضحًا أن مصر بالأساس تتحمل أعباء القضية الفلسطينية عقودًا طويلة.

سياسيًا، ثمن الأستاذ بجامعة القاهرة دور الدولة الرسمي في رأب الصدع للأوضاع في فلسطين بقمة باريس والتى عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى وملك الأردن وماكرون، ومطالبها بالهدنة ووقف إطلاق النار، فضلاً عن الدور الذى تقوم به وزارة الخارجية فى الأمم المتحدة ومساعيها في حشد المجتمع الدولي للتضامن مع الفلسطينين في قضيتهم العادلة.

مصر غزة مساعدات الإحتلال الإسرائيلي عبد الفتاح السيسي

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