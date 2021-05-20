الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرار جديد من «التعليم» بشأن امتحانات مايو التجريبية للشهادة الثانوية

وزير التعليم
وزير التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خطاب عاجلاً لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجهورية قالت فيه: "بالاشارة إلى اعتماد امتحانات اتمام الدراسة الثانوية العامة الذي يتطلب ضرورية تدريب الطلاب واختبار الشبكات وبشأن الامتحانات الاسترشادية خلال شهر مايو للطلاب المقرر لهم استلام أجهزة للتابلت يرجي العلم بأن الامتحانات عبارة عن اسئلة استرشادية تغطي المنهج المقرر لطلاب الصف الثالث الثانوي حتي نهاية مارس، أما بالنسبة لباقي المقرر الدراسي سيتم طرح اسئلة استرشادية اه اثناء الامتحان المقرر عقده في شهر يونيو.

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، لدحض كل ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة في هذا الشأن.

وقال وزير التعليم، لـ"الدستور"، إن امتحانات الثانوية ستعقد عقب أداء الطلاب للامتحان التجريبي قبل نهاية مايو، مناشدًا أولياء الأمور والطلاب بالتحضير الجيد لامتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ 4 يوليو المقبل.

اجتماع وزير التعليم الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية إجابات الثانوية العامة إجراءات تأجيل امتحان الثانوية العامة

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