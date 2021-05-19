مستشار الأمن القومي الأمريكي: بحثت مع مسئولين مصريين التهدئة في غزة

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن بلاده منخرطة في جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وفلسطين.

كما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه بحث مع نظيره الإسرائيلي، وممثلين عن الحكومة المصرية جهود خفض التصعيد في قطاع غزة، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية.

وكان موقع أكسيوس أفاد، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ناقش مع نظيره الإسرائيلي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار الموقع إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض في اتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقف إطلاق النار، وأصر على عدم وجود إطار زمني للعمليات.

وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 4 مرات بشأن خفض العنف في قطاع غزة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن تحدث مع نتنياهو، وأبلغه بأنه يتوقع خفض العنف بشكل كبير اليوم.

تأتي تصريحات البيت الأبيض بعد أن كشف مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن أن إسرائيل تجري تقييمًا للتأكد مما إذا كانت شروط "وقف إطلاق النار" مستوفاة رغم أنها تستعد "لأيام أخرى" ضد الفصائل المسلحة في غزة.