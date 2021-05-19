سيارات إسعاف وتعقيم اللجان: 16 قرارًا من التعليم قبل امتحانات الشهادة الإعدادية

استعدت وزارة التربية والتعليم لامتحانات الشهادة الإعدادية المقرر أن تعقد على مستوى المحافظات، بلجان مراقبة مؤمنة، بالتعاون مع المحافظين، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين القائمين على أعمال الملاحظة والتقدير.

وقالت الوزارة، في خطاب عممته على المديريات التعليمية، حصلت “الدستور” على نسخة منه طالبت فيه بالآتي:

- تقليل أعداد الطلاب باللجان لتصبح 14 بدلاً من 20 طالبًا، للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء العملية الامتحانية.

- تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية

_ التنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء أدوات الحماية الشخصية

_ تشغيل بوابات التعقيم

_ استخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة وفى حال ظهور أعراض على الطالب تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ليؤدي الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

_ الإعلان عن طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة



أما فيما يخص لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة:



_ النظافة اليومية لمقر اللجنة

_ تطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا

" توفير ماكينة تطهير لرش اللجنة يوميا قبل العمل وبعد انتهاء العمل

_ توفير احتياجات اللجنة من المنظفات والمطهرات لمقر اللجنة.

_ تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة

_ تعليق لوحات إرشادية للتوعية ضد فيروس كورونا وطريقة التعامل بين الأعضاء

_ تعقيم وتنظيف دورات المياه يوميا بصورة مستمرة

_ تقسيم الأعضاء إلى لجان داخل الحجرة (عضو _ وكيل_ رئيس حجرة)

_ الخروج للصلاة بالتناوب بين أعضاء القسم الواحد والصلاة في الطرقات المفتوحة

_ مراعاة استخدام أكواب استعمال مرة واحدة للمشروبات

_ توفر سيارة إسعاف لخدمة اللجان

في سياق منفصل، اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2020/2021.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2021/6/5 وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/6/17، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2021/6/19، وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/7/1.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة كالتالي (1506 صناعي - 1196 تجاري - 288 زراعي - 91 فندقي).

وأكدت الوزارة أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الممتجنين 14 طالبًا بكل لجنة فرعية، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

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