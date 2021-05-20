«قومي التخطيط»: تحول أنظمة الري فى 264 ألف فدان وتأهيل ترع بطول 1650 كم

كشف معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي الزمام الذي تم تحول أنظمة الري فيه تصل إلى 264 ألف فدان، كما تم الانتهاء من تأهيل ترع بطول 1650 كم، وجاري تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بطول 8221 كجم ضمن اعمال المرحلة الأولى التي تنتهي في يونيو 2022 ( بتكلفة 18 مليار جنية لتحسن عملية إدارة وتوزيع المياه).

أشار المعهد إلى تقديم الحكومة قروض ميسرة تصل إلى 60 شهر ( 15 الف للفدان المحول الي التنقيط و 20 الف للري بالرش) بجانب الدعم الفني.

أضاف أن جائحة كورونا تسببت في انكماش الاقتصاد والتجارة العالمية بنسبة 30% حيث دخلت العديد من الدول في حالة حجر صحي كامل، تسببت في مواجهتها أزمات في توفير السلع الضرورية، إلا أن الدولة المصرية قاومت هذه الظروف، في كافة القطاعات، والقطاع الزراعي بشكل خاص وواجهت تلك التحديات بكثير من المرونة، موضحًا ان الزراعة وفرت حوالي 25% من العمالة بشكل مباشر، و 15% بشكل غير مباشر.

وتابع أن موارد مصر المائية بلغت 60 مليار م3 سنويًا، ويمثل نهر النيل 92.5 % منها، وأن هناك 850 ألف فدان صالحة للزراعة في شمال ووسط سيناء (الري علي أساس محطتين لمعالجة مياه الصرف منهم واحد من أكبر المحطات في العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا)، مضيفًا أن الهدف من مشروع الـ 1.5 مليون فدان ليس الزراعة فقط، وإنما إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ويعتمد علي المياه الجوفية.

جاء ذلك خلال ثامن حلقات نشاط سمينار المعهد للعام الأكاديمي 2020-2021 - توطين وتعميق التصنيع في مصر: على طريق التنمية المستدامة 2030 (في ظل التعايش مع جائحة كورونا) تحت عنوان: "صناعة الأسمدة " تحدث فيها الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس هيئة المكتب رئيس شعبة إدارة المخلفات- باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.