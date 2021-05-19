السقطي يشيد بدور الرئيس السيسي في المنطقة العربية والإفريقية

أشاد المهندس علاء السقطي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وإعمار قطاع غزة نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وأضاف السقطي في تصريح لــ"الدستور"، أن الشركات والمصانع المصرية مستعدة لتقديم كافة الدعم و الإمكانيات المتاحة لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن مصر مستعدة لإعمار اكثر من بلد في وقت واحد وذلك يرجع إلى ثقة الدولة الكبيرة في الشركات المصرية والعاملين بها.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بدور ريادي وعظيم في المنطقة العربية والأفريقية، مؤكدًا أهمية مشاركته في القمم الاقتصادية الدولية بين مصر وكافة دول العالم.

وتابع السقطي أن هناك عددا من القطاعات الاقتصادية المصرية شهدت نموا بالرغم من جائحة كورونا، علي سبيل المثال قطاع التشييد والبناء، وذلك نتيجة المشروعات القومية التي تتبناها الدولة خلال الفترة الماضية من تدشين مدن جديدة وتطوير في البنية التحتية وإنشاء كباري.

كما أكد أن من القطاعات النشطة في السوق أيضاً هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي له دور وأهمية كبيرة في تقليل نسبة البطالة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الناتج المحلي الاجمالى والعمل على زيادة الصادرات المصرية وخفض فاتورة الواردات.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد نموًا وانتعاشًا خلال الفترة الحالية بسبب جهود الحكومة المصرية بتقديم كافة الدعم التمويلي من خلال إطلاق عدد من المبادرات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، مؤكدًا على أهمية القطاع في منظومة الاقتصاد المحلي.