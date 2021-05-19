الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام 102 شيشة بعد مصادرتها من المقاهي بكفر الدوار

حملة علي مقاهي كفر
حملة علي مقاهي كفر الدوار

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتنفيذ القرارات الخاصة بآليات عمل المقاهي ومنع تقديم الشيشة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تعليمات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.

وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بإعدام ١٠٢ "شيشة" بعد مصادرتها خلال حملات المرور على المقاهي والكافتيريات بنطاقي المدينة والمركز، والتي كانت الوحدة قد قامت بعدد من الحملات للمرور على المقاهي والكافتيريات، أسفرت عن التحفظ على كميات من "الشيشة" نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حيث وجه "رئيس المدينة" بإعدام الكميات المتحفظ عليها لمنع تكرار المخالفة.

وأكد اللواء مهندس أحمد علي مرزوق أن الوحدة المحلية شكلت لجنة بإشراف من الأستاذ خالد الزقم - نائب رئيس المدينة، لإعدام الكميات المتحفظ عليها والتخلص منها، كإجراء احترازي لمجابهة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، من خلال قسم الإشغالات بالوحدة.

 كما وجه اللواء هشام عبد الغني آمنه  محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات ومختلف الأنشطة التجارية؛ لتحقيق الانضباط والالتزام بالأسعار ولضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع بالأسعار المقررة  ولضبط قضايا السلع مجهولة المصدر والغش التجاري وضبط وردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين. 

وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة المحاسب مجدي إبراهيم بتكثيف الحملات التموينية علي المحلات والمخابز تحت اشراف، المحاسب أحمد جميل عقده مدير إدارة التموين بالدلنجات والتي أسفر عن ضبط ٥٠ عبوة مبيد حشري منتهية الصلاحية، وضبط عدد ٩ عبوات دهان حوائط، وضبط ١٥ ك لحوم ذبح خارج المجزر الحكومى.

كما تم ضبط عدد ١٠٠ شيكارة خليط زوائد بالإضافة إلى ٢٠٠ شيكارة سوبر فوسفات، و٢٠٠كرتونة صابون سائل بكل كرتونة ٦ لترات، و ٢٠علبة، سجاير مارلبورو بدون فواتير.

كما أكد رئيس المركز على استمرار حملات التفتيش خلال الأيام القادمة وتم عمل تقرير لعرضه على رئيس المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مجلس الوزراء محافظ البحيرة منتهية الصلاحية مواجهة فيروس كورونا صحة المواطنين

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