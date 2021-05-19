الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

6 قرارات من النيابة العامة في حادث تصادم وتفحم 5 سيارات بحلوان

حادث تصادم
حادث تصادم

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، تشريح جثة مواطن لقى مصرعه في حادث تصادم وتفحم 5 سيارات على طريق الأوسطي في حلوان والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لبيان سبب الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدا لسماع اقوالهم.

كما قررت النيابة استدعاء شعود العيان في الواقعة.

كان شخص لقى مصرعه، وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم بين 5 سيارات بالطريق الأوسطي بحلوان.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

نيابة حلوان الجزئية تشريح جثة طريق الاوسطي حادث تصادم طلب تحريات المباحث وتشكيل لجنة هندسية

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