6 قرارات من النيابة العامة في حادث تصادم وتفحم 5 سيارات بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، تشريح جثة مواطن لقى مصرعه في حادث تصادم وتفحم 5 سيارات على طريق الأوسطي في حلوان والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لبيان سبب الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدا لسماع اقوالهم.

كما قررت النيابة استدعاء شعود العيان في الواقعة.

كان شخص لقى مصرعه، وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم بين 5 سيارات بالطريق الأوسطي بحلوان.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.