الانتهاء من تنفيذ صالة «vib» بمطار الخارجة

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات بمحافظة الوادي الجديد، في بيان مساء اليوم الأربعاء، الانتهاء من أعمال إنشاء أول صالة "V I B" لاستقبال كبار الزوار على أحدث الطرق والمواصفات الفنية بمطار مدينة الخارجة، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى مليون ونص جنيه تمهيدا لافتتاحها ضمن المشروعات المنفذة خلال الزيارة المرتقبة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشهر المقبل.

أوضح مدير عام الإسكان والمرافق بالوادي الجديد المهندس عادل عمر محمد، أن مشروع إنشاء صالة كبار الزوار بمطار الخارجة تم إنجازه في وقت قياسي على مدار شهرين منذ بداية أعمال التطوير حتى التشطيبات النهائية خلال الأيام القليلة الماضية؛ طبقا لتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الإقليم، مشيراً إلى أنه جرى التعاقد مع إحدى الشركات للمقاولات العامة في وجود طاقم اشراف برئاسة المهندس أحمد يوسف حسب وكيل المديرية، والمهندس أحمد صبحي مدير تنفيذ المشروعات والمهندس محمد السمان مدير التخطيط والمتابعة بالمديرية.

وأشار مدير الإسكان بالمحافظة إلى هذا التطوير في مختلف مجالات التنمية والعمل يأتي مواكبا لما تشهده الدولة المصرية حاليا من طفرة كبيرة في مجال البناء والتنمية المعمارية لمختلف المواقع الهامة والمنشآت الحيوية، لافتاً إلى حرص المديرية مراعاة افضل المعايير والمواصفات الفنية ضمن أعمال إنشاء صالة المطار بهدف توفير كافة سبل الراحة والرفاهية لكبار الزوار وتزويدها بأحدث التقنيات الحديثة مع الحفاظ على الطابع والسمات الحضارية والتاريخية كواجهة مشرفة لأبناء المحافظة.

الجدير بالذكر، أن مطار الخارجة يبعد بمسافة ٢ ميل بحرى المدينة، ورغم جائحة كورونا يتم استئناف الرحلات الجوية من القاهرة للخارجة طبقاً للمواعيد المحددة سلفا حالة حجز العدد المناسب لقيام الرحلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من قبل المحافظة والشركة حفاظاً على سلامة الركاب.