الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار سفنكس الدولى يستقبل الطيار اليابانى شينجى مايدا حديث العالم (صور)

مطار سفنكس
مطار سفنكس

تحت شعار "تحدى الصعاب" استقبل مطار سفنكس الدولي الطيار شينجي مايدا الياباني الجنسية الذي فقد عينه اليمنى بسبب تعرضه لحادث سيارة، ولكنه أصر على استكمال دراسته في الطيران وحصل على رخصة الطيران من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة.

 

وقرر "شينجي" أن يجوب أنحاء العالم بطائرته في مهمة شاقة تستغرق شهرين لكي يبعث رسالة للعالم بضرورة التمسك بالحلم مهما كانت الصعاب.

 

هذا وقد استقبلت إدارة مطار سفنكس الدولي شينجي مايدا قادما من أثينا، حيث وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات والتراخيص اللازمة للطيار الياباني وإنهاء كافة إجراءاته بسهولة ويسر، بالإضافة إلى قيام العلاقات العامة بتقديم هدايا تذكارية له.
 

وسوف يقوم شينجي بزيارة أهم المدن السياحية والأثرية بمصر وهما الجونة وأسوان ثم يستكمل رحلته إلى دولة السودان.
 

جدير بالذكر أن رحلة شينجي بدأت من الولايات المتحدة مروراً بكندا وأيسلندا وفرنسا والنرويج واليونان و الإمارات المتحدة والهند وتايلاند والفلبين، وستستغرق هذه الرحلة حوالي ١٣٠ ساعة، علي أن يعود للولايات المتحدة مرة أخري مطلع يوليو القادم.

 

شروط المطارات المصرية

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول؛ نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

 

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين في البلدين.

 

كما أعلنت مصر للطيران، مؤخرا عن بدء تشغيل رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة "دوسلدورف" الألمانية اعتبارًا من 2 يوليو2021.

 

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية حول العالم.

الطيار شينجي مايدا
الطيار شينجي مايدا
مطار سفنكس
مطار سفنكس
مطار سفنكس
مطار سفنكس
مطار سفنكس
مطار سفنكس
بالصور مطار سفنكس الدولى يستقبل الطيار الياباني شينجي مايدا حديث

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