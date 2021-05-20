«الإدريسى» : لقاءات السيسي الخارجية فرصة لعرض نجاحات مصر الاقتصادية

قال علي الإدريسي، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الفرنسية باريس، مع "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال، تعتبر فرصة لعرض النجاحات التي حدثت على المستوى الاقتصادي المصري.

وأضاف "الإدريسي"، في تصريحات خاصة ل "الدستور"، أن هناك إشادات دولية بالاصلاح الاقتصادي في مصر، مما يساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة على اوض مصر لزيادة حجم الاستثمارات البرتغالية، بجانب ملف السياحة والعمل على جذب السياحة البرتغالية لمصر.

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل علي تحسن العلاقات المصرية مع كافة الدول الخارجية لتحسن الوضع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري لمصر .

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات.



كما أشاد الرئيس السيسي بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي، وجهودها في دعم القضايا الأفريقية، مثمناً التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً في هذا الإطار على أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدوري بين البلدين.



من جانبه؛ عبر رئيس وزراء البرتغال عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين، مؤكداً حرص البرتغال على تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، ودعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث باتت مصر بقيادة الرئيس مثال ونموذج ملهم للاستقرار وتحقيق التنمية يحتذي به في الشرق الاوسط وأفريقيا.



كما أعرب رئيس الوزراء البرتغالي عن بالغ التقدير لما تقوم به مصر من جهود لمنع الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها وكذلك استضافة ملايين من اللاجئين علي أراضيها وتمتعهم بكافة الحقوق دون قيام مصر بطلب أي دعم من المجتمع الدولي في هذا الإطار وهو الأمر المقدر أوروبياً.