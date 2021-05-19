في ظروف غامضة.. انتحار طفلة داخل منزل أسرتها بالجيزة

أقدمت طفلة تدعى "تقى م س"، 14 سنة، على الانتحار شنقًا داخل منزل أسرتها بمنطقة الجيزة، عندما أعدت حبلًا معلقًا في سقف غرفتها وشنقت نفسها في ظروف غامضة.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من الأهالي بانتحار طفلة تبلغ من العمر 14 سنة داخل منزلها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة وانتدب فريق من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

ذكرت التحريات، أن أسرة الطفلة فوجئت بها معلقة في مروحة السقف، وتحاول إنقاذ نفسها بعدما اشتد الخنق عليها، وحاولوا نقلها للمستشفى لإسعافها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأنها كانت تمر بحالة اكتئاب.