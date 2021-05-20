الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة والآثار يتفقد جناح مصر المشارك فى معرض إكسبو دبى

وزير السياحة
وزير السياحة

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار برفقة السفير أشرف الديب قنصل مصر العام بإمارة دبي إلى موقع العمل بمعرض إكسبو دبي 2020 لزيارة وتفقد الجناح المصري الذى سيشارك بالمعرض المقرر افتتاحه فى أكتوبر 2021، والذي خُصص الجزء الأكبر منه لإلقاء الضوء على السياحة والآثار في مصر، أثناء تواجده في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الملتقي العربي للسياحة والسفر.

يتواجد الجناح المصري المشارك بالمعرض في منطقة الفرص والتي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس أهمية مصر ولا سيما لما تتميز به من خبرات كبيرة وتتمتع به حضارتها العريقة وتنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، حيث يتمثل هدف مصر من المشاركة في هذا الحدث في تحقيق مفهوم التكامل مع العالم نحو مستقبل أفضل، من خلال مبادراتها التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة.

 

كما تم مراعاة إبراز هوية مصر في تصميم الجناح المصري بالمعرض من الداخل والخارج من خلال المضمون المعروض به، كما أنه تم نقش رموز الكتابة الهيروغليفية على واجهة الجناح المصري من الخارج.

 

وتستهدف المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي، والذي من المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر 2021 وسيستمر لمدة 6 أشهر، استعراض امكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصري المشارك به، وهو الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على دعم جهود زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال عام 2022، كما سيتم تقديم مصر كوجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قد أنهت مشاركتها فى فعاليات معرض سوق السفر العربي الذى أقيم فى مدينة دبى بمشاركة 62 دولة على مستوى العالم.

سياحة مصر الإمارات وزير السياحة والآثار إكسبو دبي

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