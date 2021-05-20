«البستانى»: زيادة مرتقبة في أسعار العقارات بعد ارتفاع الحديد

قال محمد البستاني، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، إن هناك توقعات بزيادة أسعار العقارات الفترة المقبلة بعد ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "البستاني"، في تصريحات خاصة ل"الدستور"، أن ارتفاع أسعار الحديد مبالغ فيه وسوف يؤثر على أسعار العقارات.

وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن شركات الحديد سجلت ارتفاع بقيمة ١٠٠٠ جنيه للطن الواحد وهذه القيمة سوف تساهم في رفع الأسعار، مشيرا إلى أن السوق العقاري في الوقت الحالي يشهد حالة من الركود ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا خاصة بعد تغير أوليات المستهلكين واهتمامهم بفيروس كورونا والحالة الصحية.

وكانت أسعار الحديد العلا للصلب سجلت سعر ارض المصنع 14300 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، وسجل سعر مجموعة بشاي للصلب سعر حديد التسليح اعتبارا من 17مايو 2021 بسعر 14500 جنيه مصري شامل14% ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن اسعار الحديد في ارتفاع مستمر منذ بداية الشهر الجاري.

وسجل حديد السويس للصلب أرض المصنع نحو 14500 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وأوضح أن حديد عز سجل سعر ارض المصنع اطوال و لفائف 14600 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وحديد المصريين ارض المصنع اطوال ولفائف 14500 جنيه لكل طن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.



التصديري لمواد البناء يعلن زيادة الصادرات

وأعلن المجلس التصديري لمواد البناء عن زيادة معدل الصادارت من الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتصل لنحو 36 مليون دولار مقابل 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستحوذت 7 دول على نحو 86 % من الصادرات خلال تلك الفترة، حيث تصدرت ليبيا قائمة هذه الدول و 26 % من إجمالي الصادرات، وبلغت قيمتها 9.3 مليون دولار، بينما استحوذت كينيا على 20 % من الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار، بينما جاءت السودان في المرتبة الثالثة وبلغت نسبتها 19.7 % من اجمالي الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار ،ثم غانا بنحو 7.26 % بقيمة 2.61 مليون دولار.