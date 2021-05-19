الأربعاء 19 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزير الدفاع الأمريكي: العنف المتصاعد في غزة ليس حلًا

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، الأربعاء، أن العنف المتصاعد في قطاع غزة ليس حلا داعية الجميع إنهاء التوتر ووقف الخسائر البشرية.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأوضح البنتاجون، أن وزير الدفاع الأمريكي أكد لنظيره الإسرائيلي مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى تصعيدا بل تريد نهاية للعنف.

 

يأتي ذلك فيما تواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها تجاه أراضي المواطنين شرق رفح جنوب قطاع غزة.

 

شكري يعرض على مجلس الأمن رؤية مصر لحل الصراع

وكان سامح شكري أكد الأحد الماضي خلال الجلسة العلنية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط أن ما يتعرض له الاستقرار الإقليمي اليوم من اهتزاز لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة مباشرة لسيــــادة مناخ من الاحتقـان والإحباط تولد عبــر سنوات وسنـــوات من التراجع المنتظم لكل جهد حقيقي لإحلال السلام في المنطقة، ولعل في أحداث الأسابيع القليلة الماضية في فلسطين ما يقدم تفسيراً لما وصلنا إليه اليوم.

 

وأكد شكري لمجلس الأمن أن مصر سعت منذ اللحظة الأولى، وعبر اتصالات مكثفــة مع مختلف الأطراف المعنية، للوقف الفوري لإطلاق النار، إنقاذاً لأرواح الأبرياء التي تسقط كل يوم، وتمهيداً لإحياء مفاوضات سلام حقيقية وجادة تستهدف الوصول لحل جذري للقضية الأساس بدلاً من الإرتكان للوضع الهش الحالي، الذي لن ينتج سوى دائرة مفرغة من العنف المتكرر، يدفع ثمنها الأبرياء.

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