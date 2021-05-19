الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وصول 8 مصابين فلسطينيين جدد لتلقي العلاج في مستشفى العريش العام

مصاب فلسطيني
مصاب فلسطيني

وصل قبل قليل، 8 مصابين فلسطينيين جديد لمعبر رفح، - جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة- وفي طريقهم حالياً لمستشفى العريش العام، لتلقي العلاج اللازم، وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين في مصر 12 مصاباً.

 

 - تحويل مصاب  لمعهد ناصر لتلقي العلاج 

وكانت مستشفى العريش حولت محمد عبدالسلام محمد أبو كاشف، لمعهد ناصر، الأربعاء، لتلقي العلاج اللازم وذلك عقب إجراء مسحة كورونا للمصاب، والتأكد من سلبية المسحة وعدم إصابته بالفيروس. 

- شكر لمصر على دعمها للفلسطينيين

وتوجه أحمد إبراهيم عليوة، أحد المصابين الفلسطينيين جراء اعتداء جيش الاحتلال على قطاع غزة، والذين عبروا معبر رفح لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفيات المصرية، بالشكر الجزيل لمصر والقيادة السياسية، لوقوفهم بجانب فلسطين، وتيسير كل الأمور لعبور الجرحى لتلقي العلاج، فضلًا عن المساعدات التي قدمتها القاهرة ومساندتها الدائمة للشعب الفلسطيني.

وعن إصابته، قال لـ"الدستور"، "كنت أسير في أحد شوارع غزة وبجواري أطفال في نفس الشارع، وتعرضت المنطقة لانفجار كبير ما أدى لإصابتي بشظايا وجروح متفرقة بالجسد".

- "الصحة" ترفع درجة الاستعداد لاستقبال المصابين الفلسطينيين

على صعيد متصل، رفعت وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال المصابين الفلسطينيين، فيما جرى تكليف عدد من الأطقم الطبية للعمل في مستشفيات "العريش العام، وبئر العبد، والشيخ زويد"، للتعامل العاجل مع المصابين، كما تواجدت سيارات الإسعاف بالقرب من معبر رفح تمهيدًا لنقل باقي الدفعات من المصابين.

وكلفت وزارة الصحة بندب عدد من الأطباء والتمريض من المحافظات إلى مستشفيات شمال سيناء، للانضمام إلى أطقمها الطبية لاستعدادها لاستقبال المصابين الفلسطينيين، فيما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية رفع درجة الاستعداد القصوى بعدد من مستشفياتها، ضمن خطة الدولة لاستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين القادمين قطاع غزة، وذلك حال الاحتياج لهم بدخول الأراضي المصرية للعلاج علي أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان المصرية.

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