عضو بـ«مستثمري بدر»: مصر لديها القدرة على الإعمار والتوسع خارجيًا

أكد المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن مصر لديها القدرة على إعادة بناء العراق وليبيا، وغزة، وذلك يرجع إلى نجاح خطة القيادة السياسية في الإعمار داخليًا والعمل على التوسع خارجيًا.

أضاف فتوح، لـ"الدستور"، أن القيادة السياسية نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ السنوات الماضية، ما أدى إلى القدرة على مواجهة فيروس كورونا بنجاح على عكس كثير من الدول حدث لهم أزمات اقتصادية بسبب تلك الجائحة.

و تابع عضو جمعية مستثمري مدينة بدر أن الرئيس السيسي لديه ثقة كبيرة في الشركات والمصانع المصرية دليل على ذلك توجياته بتعمير العراق وليبيا وغزة والشركات المصرية بالفعل الشركات المصرية على قدر المسؤولية، وتلبية الاحتياجات داخليا وخارجيًا.

وأكد فتوح أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات عديدة خلال مشاركتها في تنفيذ خطط الدولة للتنمية بما يؤهلها للنفاذ في مختلف الأسواق العربية والإفريقية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري وقدرتها علي تنفيذ المشروعات الضخمة لإعادة الإعمار سواء في غزة أو ليبيا والعراق وغيرها.