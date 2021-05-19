الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات بأسيوط

حبس
حبس

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم تقليد وترويج العملات النقدية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات النقدية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتردد شخصين مقيمين بمحافظة أسيوط على الأكشاك والمحلات التجارية الكائنة بنطاق "محطة قطار أسيوط" وبحوزتهما عملات وطنية مقلدة بقصد ترويجها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من العملات الوطنية "المقلدة" فئات مختلفة.

بفحص العملات المضبوطة فنياً تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث واعترفا بتحصلهما على العملات المقلدة من (شخصين آخرين أحدهما مقيم بمحافظة القليوبية والآخر مقيم بمحافظة المنيا).

وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات للوصول لمصدر تقليد تلك العملات والأدوات المستخدمة في عملية تقليدها.

وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخصين (أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا بمحافظة المنيا - وآخر جار العمل على ضبطه) وتبين قيام الأول بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية "فئات مختلفة" واتخاذه من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي بنطاق محافظات "أسيوط – المنيا – بنى سويف".

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمكن ضبط الأول وعُثر بمسكنه على (كميات كبيرة من العملات النقدية المقلدة "وطنية – أجنبية" فئات مختلفة – كمية من الأفرخ الورقية "مطبوع عليها عملات وطنية وأجنبية من فئات مختلفة "معدة للتقطيع"، وأخرى ملصق عليها عملات نقدية صحيحة "معدة للطباعة" – جهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه فنياً تبين احتوائه على صور لعملات نقدية "وطنية – أجنبية " مقلدة – طابعة ألوان حديثة – هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من المحادثات بينه وبين عملائه على مواقع التواصل الاجتماعي – مبلغ مالي)، بمواجهته أقر بممارسه نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية أجهزة وزارة الداخلية الداخلية لمكافحة الجريمة وترويج العملات النقدية

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