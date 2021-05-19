ضبط 2 طن دقيق بلدى مدعم بمخبز سياحي في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط أكثر من ٢ طن دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز السياحية، خلال حملة وفقًا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة ومراقبة الأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

فقد قامت إدارة تموين العجمى برئاسة جمال عمار مدير الادارة، وإشراف ريهام عبدالقادر رئيس الرقابة، ومحمد الشافعى مفتش الادارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على مستوى الإدارة.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر تجميع عدد ٤١ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم بأحد المخابز السياحية بغرض البيع فى السوق السوداء، والذي يصل لأكثر من 2 طن دقيق مدعم.



كما تم تحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد ٥١٠ علب سجائر بالإضافة إلى عدد ٣٠٠ سيجار مجهول المصدر، و٢٩٠ باكت تبغ زنة الباكت ٢٥٠ جم، و ٨٠٣ باكت بفرة أصناف مختلفة، و١٢٠ علبة مباسم بلاستيك مجهولة المصدر، و ١٢ علبة معسل مجهول المصدر، و١٠٠٠ ولاعة مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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