بالأسماء.. «المحامين» تعلن تشكيل هيئة مكتب شمال القاهرة

عقدت نقابة محامي شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة النقيب عمرو محي الدين، لتشكيل هيئة المكتب.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة المكتب كالتالي: "محمد أبو الوفا للأمانة العامة للمجلس، ونادر نوري لوكالة المجلس، واختيار أبو العلا مكي لأمانة الصندوق".

وأكد عمرو محي، نقيب محامي شمال القاهرة، أنه يتمنى حدوث طفرة في العمل النقابي تليق بمكانة أكبر نقابة فرعية في مصر على كافة المستويات .

وكان نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد دعا جميع نقباء النقابات الفرعية، لاجتماعٍ في 10 يونيو المقبل، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، للتباحث والتشاور في عدد من القضايا الهامة.

وقال "عطية" في دعوته: "تمنيت منذ شرفت بموقعي أن أجتمع وإياكم اجتماعات دورية، لنتباحث معًا فى الشئون النقابية، وحالت الظروف دون أن أحقق على مدار عام ما أتمناه، وها هي الفرصة قد أتيحت لأجتمع بكم بعد انتخابات الفرعيات، وهو ما يصادف قضايا هامة يتعين أن نتباحث ونتشاور فيها".

وسبق أن وقع نقيب المحامين بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وممثلها أشرف إمام عبدالسلام رئيس الهيئة، بصفة الهيئة أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط، ومنارة لنشر الفكر والثقافة، ونظرًا لامتلاكها أكبر منصة تشريعية وقانونية رقمية في مصر.

وتضمن بروتوكول التعاون الموقع بين نقابة المحامين والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، توفير العديد من الخدمات الهامة لأعضاء نقابة المحامين.

وبموجب البروتوكول المعلن، تتيح الهيئة مجموعة من الخدمات منها؛ إطلاق منصة التشريعات والأحكام المصرية بكافة ما تتضمنه من بنية تشريعية، على أن يتم إتاحتها وربطها إلكترونيا بموقع نقابة المحامين المصرية.