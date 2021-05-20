محمد سليم شوشة: انتظر كتابى عن التحولات الثقافية فى الخطاب الروائى

يصدر قريبا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، أحدث كتب الناقد والروائي محمد سليم شوشة، عن التحولات الثقافية في الخطاب الروائي.

عمل محمد سليم شوشة على قراءة ومقاربة عدد كبير جدا من الروايات العربية من مصر وخارجها من بقية الدول العربية الاخرى ومن المهجر وحدد في الكتاب عددا من الظواهر والتقنيات السردية والبنائية والانساق الثقافية الفاعلة والمهيمنة في الخطاب الروائي.

ويشير محمد سليم شوشة إلى أن كافة الروايات المدروسة جديدة تماما، وقال لـ"الدستور": "هي تقريبا من الروايات العربية الأكثر بروزا وانتشارا في السنوات الخمس الأخيرة، وفي اعتقادي أنه كاشف عن تقنيات الكتابة السردية وميزاتها أو نواتجها ومعطياتها الدلالية والجمالية، ويتمثل أحدث مناهج نقد السرد ونظرياته، وهو ما يمثل لبنة أو وحدة في مشروعي النقدي الذي أتصور أنه تبلور أو أخذ سمتا وطموحا واضحا حتى الآن في السرديات التطبيقية والشعريات ودراسات الظواهر الأدبية وفق معطيات علم السرد ومناهج تحليل الخطاب والنقد الثقافي والسيميائيات السردية والفينومينولوجيا أو الظاهراتية وتطبيقاتها في الثقافة والأدب".

ويوضح محمد سليم شوشة أن التحولات الثقافية هي عصر الدراما والميديا وثقافة الصورة ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو وعصر كاميرا الموبايل وأثرها في النموذج الإنساني والبنية الاجتماعية ومفاهيم النزعات الفردية والجماعية وعصر الهجرة في زمن الكون السائل والفضاءات المفتوحة وغيرها من الظواهر التي لاحظ أنها ذات تاثير في الرواية العربية مضيفا: "بعض التأملات الفلسفية والاجتماعية لتحولات البنية الفاعلة في الخطابات الروائية وبعض الأسئلة والقضايا الجديدة أو القديمة التي مازالت ممتدة في حضورها وأثرها".

دكتور محمد سليم شوشة روائي وأكاديمي يعمل أستاذا مساعدا (مشاركا) للأدب العربي بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.

حصل على الجائزة الأولى في الرواية في مسابقة المواهب الأدبية من المجلس الأعلى للثقافة عن رواية «شرود أبيض» 2013م. والجائزة الأولى في الرواية في المسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة 2016 عن رواية «سور ثلجي في الصحراء»، وجائزة أخبار الأدب في الرواية 2017م عن مخطوط رواية «المسودات».

الجائزة الأولى في الرواية من المجلس الأعلى للثقافة في مسابقة الإبداع في مواجهة الإرهاب عن مخطوط رواية «أشياء الفتى الوسيم» 2018م.

صدر له «ذات النقاب الزنجية» – قصص – سندباد للنشر بالقاهرة 2010. و«نصف يوم» – رواية – سندبادللنشر والتوزيع بالقاهرة 2013. و«شرود أبيض» – رواية – كتاب المواهب الأدبية عن المجلس الأعلى للثقافة، 2014م. و«سور ثلجي في الصحراء» – رواية – سلسلة الفائزون- الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة – 2016م. و«جزيرة القرد» – رواية – مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع القاهرة – 2018م. و«سنوات التيه» – رواية- مركز المحروسة للنشر والتوزيع القاهرة – 2018م.