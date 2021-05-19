عقب إدراجه على قوائم الإرهاب.. السجل الجنائي للقيادي الإخواني صلاح سلطان

«صلاح سلطان».. القيادي بجماعة الإخوان وعضو مكتب الإرشاد البارز الذي أثبت ولاءه للمخابرات الأمريكية الذي قاد العنف في عدد من المظاهرات وأبرزهم أحداث فض رابعة، الذي قرّر المحامي العام رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أمس الثلاثاء، إدراكه هو و16 آخرين على قوائم الإرهاب.

وفي سياق ذلك، يرصد "الدستور" في هذا التقرير أبرز المعلومات عنه:

- ولد صلاح الدين عبد الحليم سلطان سنة 1959 بالمنوفية

- حصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية سنة 1987، والدكتوراه في الشريعة الإسلامية سنة 1992

- عمل أستاذا في العديد من الجامعات العربية والأجنبية، من ذلك عمله أستاذا للفقه الإسلامي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة



- القبض عليه

في أغسطس ٢٠١٣، ألقت قوات الشرطة، القبض علي الداعية الإسلامي صلاح سلطان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بمسجد الفتح برمسيس وذلك بعد محاصرة المسجد .

وكانت قوات الشرطة طلبت عبر مكبرات الصوت إخلاء المسجد من جميع النساء، كشرط لفك الحصار، وبالفعل هاجموا المسجد وألقوا القبض علي سلطان .

السجل الجنائي:

- قضية أحداث رابعة

قضت محكمة جنايات القاهرة ، بالإعدام شنقاً لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكى و68 آخرين، والمؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و43 آخرين، والمشدد 15 سنة ضد 374 متهمًا، والسجن 10 سنوات مشددة لأسامة نجل المعزول محمد مرسى و10 سنوات لـ 22 متهماً "حدث"، والسجن 5 سنوات ضد 215 متهماً، وانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم، في القضية المعروفة إعلاميا ب" فض اعتصام رابعة".



- غرفة عمليات رابعة

وقضت محكمة جنايات الجيزة، بالمؤبد لمحمد بديع المرشد العام للإخوان و2 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 15 متهما بينهم صلاح سلطان، وبراءة 21 آخرين بينهم عمر مالك نجل حسن مالك وسعد الحسينى عضو مجلس النواب الأسبق، وهانى صلاح الدين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".



- أحداث مسجد الفتح

يوم 18 أكتوبر 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، في قضية أحداث مسجد الفتح، بالسجن المؤبد لـ 43 متهماً، منهم 22 حضوريًا و21 غيابيًا، بينهمعبد الرحمن البر، وصلاح سلطان، وأحمد المغير، وسعد عمارة.



- إدراج على قوائم الإرهاب

أصدرت النيابة العامة، عدة قرارات خاصة بإدراج عدد من المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب فى مقدمتهم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود غزلان وصلاح سلطان أعضاء مكتب الإرشاد و14 آخرين.