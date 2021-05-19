«القومي للمسرح» يعلن بدء ورش اكتشاف المواهب الفنية من ذوي الهمم

أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق عن بدء ورش تدريب المواهب الفنية لذوي الهمم الموهوبين في مجالي الموسيقي والغناء بدعم كامل من وزارة الثقافة.

وتأتي الورشة تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، ومن المقرر أن تقام هذه الورشة تحت قيادة وتدريب الفنانة أنغام مصطفى.

ويأتي التقديم في ورشة تدريب المواهب الفنية لذوي الهمم الموهوبين في مجالي الموسيقي والغناء بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك، من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية والنصف مساءً بدءا من غد الخميس الموافق 20 مايو ولمدة أسبوع حتى يوم الخميس الموافق 27 مايو الجاري.

أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق عن بدء ورش تدريب المواهب الفنية لذوي الهمم الموهوبين في مجالي الموسيقي والغناء بدعم كامل من وزارة الثقافة.

وتأتي الورشة تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، ومن المقرر أن تقام هذه الورشة تحت قيادة وتدريب الفنانة أنغام مصطفى.

ويأتي التقديم في ورشة تدريب المواهب الفنية لذوي الهمم الموهوبين في مجالي الموسيقي والغناء بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك، من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية والنصف مساءً بدءا من غدا الخميس الموافق 20 مايو ولمدة أسبوع حتى يوم الخميس الموافق 27 مايو الجاري.