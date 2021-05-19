الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«القومي للمسرح» يعلن بدء ورش اكتشاف المواهب الفنية من ذوي الهمم

المركز القومي للمسرح
المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية

أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق عن بدء ورش تدريب المواهب الفنية لذوي الهمم الموهوبين في مجالي الموسيقي والغناء بدعم كامل من وزارة الثقافة. 

وتأتي الورشة تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، ومن المقرر أن تقام هذه الورشة تحت قيادة وتدريب الفنانة أنغام مصطفى.

ويأتي التقديم في ورشة تدريب المواهب الفنية لذوي الهمم الموهوبين في مجالي الموسيقي والغناء بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك، من الساعة التاسعة صباحاً  حتي الساعة الثانية والنصف مساءً بدءا من غد الخميس الموافق 20 مايو ولمدة أسبوع حتى يوم الخميس الموافق 27 مايو الجاري.

أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق عن بدء ورش تدريب المواهب الفنية لذوي الهمم الموهوبين في مجالي الموسيقي والغناء بدعم كامل من وزارة الثقافة. 

وتأتي الورشة تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، ومن المقرر أن تقام هذه الورشة تحت قيادة وتدريب الفنانة أنغام مصطفى.

ويأتي التقديم في ورشة تدريب المواهب الفنية لذوي الهمم الموهوبين في مجالي الموسيقي والغناء بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك، من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية والنصف مساءً بدءا من غدا الخميس الموافق 20 مايو ولمدة أسبوع حتى يوم الخميس الموافق 27 مايو الجاري.

المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية الفنان القدير ياسر صادق المركز القومي للمسرح والموسيقي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم الدكتور خالد جلال الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: إلى مناضلى المظاهرات.. لا أراكم الله مكروهًا فى قضية لديكم

استمرار غلق المحال حتى نهاية مايو.. وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ

استقالة اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

«روح القانون تنتصر».. إخلاء سبيل 3 فتيات اتهمن بقتل والدهن بمطروح

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

«زنزبار- سيرينجيتي».. سر صورة هنا الزاهد المثيرة للجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

خالد عكاشة

الإنصاف المتأخر للسياسة المصرية

ماجد حبته

وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجآت حماس ..كيف أثرت "الأخطاء الاستخبارتية" الإسرائيلية على المواجهة؟

ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 227 شهيدًا و1620 مصابًا

نتتياهو يرفض عرض بايدن: لن نوقف التصعيد ضد غزة