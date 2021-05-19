الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق 4 سناتر تعليمية وسط الإسكندرية

إغلاق ٤سناتر تعليمية
إغلاق ٤سناتر تعليمية بوسط الإسكندرية

واصل حى وسط الإسكندرية، شن حملات مكثفة لإغلاق المراكز التعليمية، تنفذًا لتوجيهات رجب النقيدي رئيس الحي، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

حيث شنت اليوم الأربعاء، لجنة غلق السناتر برئاسة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، وسكرتير العام بحي وسط؛ بحملة مكبرة للمرور علي عدد من المراكز التعليمية (السناتر) بقسمي محرم بك وباب شرق، بمشاركة إدارة الاتصال السياسي بوسط التعليمية.

وأسفرت الحملة عن إغلاق أحد السناتر بشارع محمود شنن بالأزاريطة، وعدد ٣ سناتر بمحرم بك، شوارع: جرين، شمس المعالى من الرصافة، وميدان الرصافة ، وتم وضع الشمع الاحمر علي تلك السناتر وختمه بختم حى وسط، وذلك فى اطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى.

شارك في الحملة من حي وسط مسئولو قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي،  ومفتش المتابعة  المختص، حيث نوه حى وسط على مواصلة الحملات لإغلاق جميع السناتر المخالفة حفاظا على صحة الطلاب.

إغلاق ٤سناتر تعليمية بوسط الإسكندرية
إغلاق ٤سناتر تعليمية بوسط الإسكندرية
إغلاق ٤سناتر تعليمية بوسط الإسكندرية
إغلاق ٤سناتر تعليمية بوسط الإسكندرية
إغلاق ٤سناتر تعليمية بوسط الإسكندرية
إغلاق ٤سناتر تعليمية بوسط الإسكندرية
إغلاق ٤سناتر تعليمية بوسط الإسكندرية
إغلاق ٤سناتر تعليمية بوسط الإسكندرية
سناتر تعليمية اغلاق4سناتر الاجراءات الاحترازية حى وسط الإسكندرية

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