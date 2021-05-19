مستوطنون يعتدون بالضرب على رجال دين مسيحيين فى القدس المحتلة

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة بالقدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، نقلا عن شهود عيان، بأن ثلاثة مستوطنين هاجموا رجال دين مسيحيين من كنيسة الأرمن الأرثوذكس، قرب كنيسة القيامة في القدس، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.

ونقل رجال الدين المسيحيين إلى المستشفى، حيث أصيب أحدهم في عينه، وفقا لشهود العيان.

الاحتلال يعتقل فتى خلال مواجهات في بلدة الخضر

وفى وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتى خلال مواجهات معها في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الفتى خلال المواجهات التي تركزت في منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة.

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العرقة غرب جنين.

وصرح عضو المجلس القروي صالح واكد بأن المواجهات اندلعت بمحاذاة الأسلاك الشائكة في جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي القرية.

وأضاف واكد أن جنود الاحتلال أطلقوا خلال المواجهات قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وخرجت مسيرة مركبات من قرى رابا، وجلقموس، والمغير وأم التوت، موقع الشهيد نعيم خضر، وموقع الشهيد محمد الخباص، بتنظيم من إقليم حركة فتح في جنين صوب حاجز الجلمة، إسنادا للشعب الفلسطينى في قطاع غزة وتنديدًا بمجازر الاحتلال، ونصرة للقدس وأهلها.

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة فى البيرة

كما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة في محيط مستوطنة بيت إيل.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية والغازية تجاه المشاركين في مسيرة مسائية دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية.

من جانبه، صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبويوسف، بأن إطلاق الرصاص بدم بارد في الضفة الغربية والقصف الهمجي في قطاع غزة طال البنايات والشقق السكنية، كل ذلك لن ينجح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني.