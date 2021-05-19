الشرطة البوسنية تُلقي القبض على المدرب الكرواتي زوران ماميتش بتهمة الاحتيال

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة البوسنية ألقت القبض على زوران ماميتش، مدرب دينامو زغرب السابق، بعد أن أصدرت كرواتيا مذكرة توقيف دولية لقضاء عقوبة تصل إلى 5 سنوات بتهمة التهرب الضريبي والاحتيال.



كان ماميتش وشقيقه زدرافكو قد فرا إلى البوسنة، وبصفتهما مواطنين في كلا البلدين، فإنهما لا يخضعان للتسليم التلقائي إلى كرواتيا. كان زدرافكو ماميتش هو المدير التنفيذي لدينامو.



وقالت الشرطة البوسنية إن زوران ماميتش سيُنقل إلى محكمة لتقرير ما إذا كان سيتم تسليمه إلى كرواتيا، وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق تسليم زدرافكو ماميتش عندما تم استجوابه بعد فراره إلى البوسنة في 2018.



وحكمت المحكمة العليا في كرواتيا- في مارس الماضي على زوران ماميتش بالسجن لمدة 4 أعوام و8 أشهر، وكان زدرافكو ماميتش قد فر بعد فترة وجيزة من الحكم عليه بالسجن 6 أعوام ونصف العام.



وأُدين الأخوان ماميتش بتهمة اختلاس 18 مليون دولار من بيع لاعبي دينامو زغرب إلى أندية أجنبية، والتهرب الضريبي بقيمة 2 مليون دولار.



وقضت المحكمة الكرواتية بأنهما أبرما صفقات وهمية أثناء انتقال العديد من لاعبي دينامو السابقين، بما في ذلك لوكا مودريتش إلى توتنهام في عام 2008، وكان لاعب خط وسط ريال مدريد شاهدًا رئيسيًا خلال المحاكمة، حيث أدلى بشهادته حول صفقاته المالية مع الأخوين.



ونفى الشقيقان ارتكاب أي مخالفات، قائلين إن مودريتش وغيره من لاعبي دينامو السابقين البارزين يجب أن يحاسبوا قانوناً على الانتقالات التي تفاوض عليها الأخوان.

وفي وقت سابق، أمرت محكمة بوسنية بالسجن 6 سنوات على مواطن بوسني بتهمة الانضمام لتنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا منذ ما يقرب من 7 سنوات.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم، أن "جاسمين كيزيروفيتش" اتهم أيضًا بتحريض الآخرين على المشاركة في الأنشطة الإرهابية؛ حيث وجه القضاة له اتهامات بدعوة المسلمين في العلن لقتل المدنيين والجنود المسيحيين، فيما أنكر "كيزيروفيتش" هذه الاتهامات.