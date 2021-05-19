«مهندسي أسوان»: بدء 90 من أعضائها غدًا بلقاح كورونا

أعلنت اللجنة الصحية بنقابة المهندسين بأسوان، برئاسة المهندس مصطفي مرعي تطعيم 90 من أعضائها بلقاح فيروس كورونا، غدا الخميس.

وأشارت في بيان لها: يأتي ذلك بناء علي تواصل من نقيب المهندسين بأسوان مع وكيل وزارة الصحة بأسوان، حيث سوف يبدأ التطعيم بلقاح كورونا غدا الخميس ٥/٢٠، وذلك لـ90 من أعضاء النقابة الفرعية، كمرحلة أولى.

وأشارت: تبدأ إجراءات التطعيم من الخامسة مساء وحتى الانتهاء من تطعيم الحاضرين بنادي المهندسين بأسوان، وسيتم الإعلان عن الدفعة الثانية بعد تحديد الميعاد مع وكيل صحة المحافظة.

على جانب آخر، قال المهندس احمد حشيش امين صندوق مساعد نقابة المهندسين والمتحدث الإعلامي باسم النقابة أن نقابة المهندسين المصرية تثمن وتؤيد مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في غزة نتيجة الأحداث الأخيرة والعدوان الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت نقابة المهندسين المصرية انها دائما خلف القيادة السياسية في كافة قراراتها وتوجهاتها التي من شأنها الحفاظ علي الأمن القومي المصري والأمن العربي ومساندة الأشقاء العرب وخاصة الاشقاء الفلسطينيين في تجاوز هذه المحنة، وتلك الظروف العصيبة.

كما نوهت نقابة المهندسين بأن المبادرة المصرية مثال وطني وقومي يحتذي به وتناشد دول العالم اجمع بأن تحذو حذو جمهورية مصر العربية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت نقابة المهندسين المصرية جميع مؤسسات المجتمع الدولي بالتعاون المادي والمعنوي لدعم الشعب الفلسطيني لإزالة آثار هذا العدوان الغاشم.

واختتمت: من منطلق الدور الوطني والعربي لنقابة المهندسين المصرية وانطلاقا من هذه المبادرة فإنه جار إعداد وفد من الخبراء المهندسين والمهندسين الاستشاريين لزيارة مواقع الإعمار (عند السماح بذلك) وتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارات الفنية مساهمة من النقابة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.