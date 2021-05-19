الصحة تعلن عن منحة دراسية للأطباء للحصول على الماجستير بالصين

أعلن قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والسفارة الصينية بالقاهرة، عن منحة دراسية للحصول على درجة الماجستير بالصين خلال الفترة من 21/9/2021 حتى 31/8/2023.

وحددت وزارة الصحة شروط المنحة الدراسية بالصين؛ حيث اشترطت الحصول على درجة البكالوريوس، خبرة علمية في مجال المنحة لا تقل عن 3 سنوات، ألا يتجاوز سن المرشح 45 عاماً، الحصول على شهادة إجادة اللغة الانجليزية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الجانب الصينى قيمة تذاكر الطيران ذهابا وإيابا، وتكاليف البرنامج الدراسى، بدل للمعيشة شهرياً خلال مدة السفر، لافتة إلى أنه يتم التسجيل على الموقع الالكترونى لوزارة الصحة والسكان.

وكانت الوزارة قد أعلنت أن لقاح كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل، مؤكدة أن لقاحات كوفيد-19 المتوفرة فى مصر سواء سينوفارم أو استرازينكا أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.

أشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين حيث إن آخر موعد للتسجيل 10 يونيه المقبل.