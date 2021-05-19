«موارنة مصر» يستلهمون قراءات الأربعاء من أفسس ويوحنا

تنظم الكنيسة المارونية بمصر، اليوم، احتفالات الخماسين المقدسة، ويقرأ المسيحيين الموارنة في مصر عدة قراءات روحية على مدار اليوم وخلال القداس الإلهي من رسالة القدّيس بولس إلى أهل أفسس 32-25:4 والإنجيل (فصل من بشارة إنجيل القدّيس يوحنّا 36-31:12).

يأتي التعليق الكتابي على قراءات اليوم من عظات وأقوال وتأملات القدّيس أوغسطينُس أسقف هيبّونا في إفريقيا الشماليّة الذي قال: "كان الشيطان سيّد الجنس البشري وكان يبسط سيطرته على قلوب المشكّكين ويدفع أولئك الذين خدعهم وصاروا أسرى له إلى أن يعبدوا الخليقة ويتخلّوا عن الخالق".

أضاف: "بفضل الإيمان بالرّب يسوع المسيح الذي تعزّز بموته وقيامته، وبدمه الذي سُفك لغفران الخطايا، تحرّر آلاف المؤمنين من قبضة الشيطان واتّحدوا بجسد الرّب يسوع المسيح واجتمع الأعضاء المؤمنون تحت هذا الرأس، فبات روحه الفريد يُحرّكهم. إنّ هذا التمييز وطرد الشرير من قلب الذين افتداهم هو الذي سمّاه الربّ يسوع “دَينونَةُ هذا العالَم”.